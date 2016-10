Pro7 MAXX 12:15 bis 13:05 Dokumentation Life Below Zero - Überleben in Alaska Jetzt oder nie USA 2014 2016-10-07 10:35 16:9 HDTV Merken Die Menschen in Alaska müssen die kurze Sommerzeit ausnutzen, um sich auf die harten Wintermonate vorzubereiten. In Kiwalik versuchen die Hailstones, eine Karibu-Herde abzupassen, die in der Nähe ihres Camps vorbeizieht. Andy dagegen hat eine Idee, wie er sich durch eine einfache Konstruktion viel Arbeit ersparen kann. Aber die Theorie ist oft anders als die Realität ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Franzo (Narrator) Glenn Villeneuve (Himself) Originaltitel: Life Below Zero