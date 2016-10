ProSieben 02:50 bis 04:20 Horrorfilm Possession - Das Dunkle in dir USA, CDN 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Em ihrem Vater auf dem Flohmarkt eine antike Holzkiste abschwatzt, ahnen sie noch nicht, dass sich in der Kiste ein hebräischer Dämon befindet, der von Em schon bald als Wirt Gebrauch macht. Sie beginnt, sich immer merkwürdiger zu verhalten, und wird dabei gewalttätig. Ihre Eltern können ihr Kind nicht wiedererkennen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Dean Morgan (Clyde) Kyra Sedgwick (Stephanie) Natasha Calis (Em) Madison Davenport (Hannah) Matisyahu (Tzadok) Grant Show (Brett) Rob LaBelle (Russell) Originaltitel: The Possession Regie: Ole Bornedal Drehbuch: Juliet Snowden, Stiles White Kamera: Dan Laustsen Musik: Anton Sanko Altersempfehlung: ab 16

