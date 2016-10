ProSieben 15:00 bis 18:00 Show Galileo Big Pictures - wild Life! 50 tierische Stories D 2016 16:9 HDTV Merken Delfin auf Drogen? Der Meeressäuger wirkt entspannt, leicht benebelt. Mit einen Kugelfisch im Maul lässt er sich treiben. Warum? Die Fische schütten unter Stress das Nervengift Tetrododoxin aus - und Delfine nutzen das: Sie berauschen sich damit. "Galileo Big Pictures - wild Life! 50 tierische Stories" zeigt dieses und 49 weitere Fotos und die skurrilen, beeindruckenden und spannenden Stories dahinter. Wie auch die des Dornteufels: Der von Stacheln bedeckte Wüstenbewohner verfügt über eine so ausgeklügelte Wasserversorgung, dass Wissenschaftler versuchen, diese zu kopieren. Wie die Echse es schafft, selbst bei extremsten Bedingungen zu überleben - Aiman Abdallah hat die Lösung. Tausende Elefantenstoßzähne, unzählige Rhinozeros-Hörner aufgestapelt zu bizarren Scheiterhaufen - was steckt hinter der Verbrennung des Elfenbeins? Ein Delfin dümpelt mit einen Kugelfisch im Maul durchs Meer, spielt mit anderen Delfinen Ball mit dem hochgiftigen Tier. Warum gehen die Meeressäuger das Risiko ein, dabei getötet zu werden? Diese und 48 weitere tierische Bilder und ihre erstaunlichen Geschichten gibt es bei "Galileo Big Pictures - wild Life! 50 tierische Stories". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Aiman Abdallah Originaltitel: Galileo Big Pictures