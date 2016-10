ProSieben 08:35 bis 09:05 Comedyserie Two and a Half Men Feuchtfröhliche Weihnacht USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alans neue Freundin Paula war früher einmal ein Mann. Er lernt auch deren Exfrau Rachel kennen. Und Jenny verliebt sich in Brooke, die aber nicht die richtige Telefonnummer hinterlassen hat In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Amber Tamblyn (Jenny) Diane Farr (Rachel) Paula Marshall (Paula) Alyson Michalka (Brooke) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Saladin Patterson, Matt Ross, Max Searle Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12