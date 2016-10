Nick 02:35 bis 02:55 Jugendserie Unfabulous Kühe und Spaßvögel USA 2004 Merken In Addies Schule findet ein großer Spendenmarathon zugunsten der Organisation "Heifer House" statt, die Milchkühe in Entwicklungsländer verschifft. Dem Schülerteam, das das meiste Geld sammelt, winkt ein luxuriöses Wochenende in der Sonne. Geena und Addie lassen sich das nicht zweimal sagen und bringen ein Kalb mit in die Schule. Mit dem drolligen Tier wollen sie den Verkauf ihrer Kalender ankurbeln. Das scheint gut zu klappen - doch auch Maris und Cranberry sind wild entschlossen, den ersten Preis einzuheimsen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unfabulous Altersempfehlung: ab 12

