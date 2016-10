Nick 11:40 bis 13:05 Trickfilm Der SpongeBob Schwammkopf Film USA 2004 20 40 60 80 100 Merken Es gibt Ärger in Bikini Bottom! Jemand hat die Krone von Neptun, dem Herrscher der Meere, gestohlen und alle Indizien deuten darauf hin, dass ausgerechnet Mr. Krabs dahintersteckt. Obwohl SpongeBob schwer enttäuscht von seinem Chef ist - er verweigerte dem chaotischen Schwamm eine Beförderung zum Filialleiter seines Burgerladens - macht er sich mit seinem Freund Patrick auf, um Neptuns Krone wiederzubeschaffen. Doch Plankton, der wahre Dieb des wertvollen Juwels, hetzt den gestörten Schläger Dennis auf die beiden - und entwendet nebenbei das Heiligtum von Mr. Krabs: das geheime Rezept seiner Krabbenburger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The SpongeBob SquarePants Movie Regie: Stephen Hillenburg, Mark Osborne Drehbuch: Derek Drymon, Tim Hill, Stephen Hillenburg, Kent Osborne, Aaron Springer, Paul Tibbitt Kamera: Jerzy Zielinski Musik: Gregor Narholz Altersempfehlung: ab 6