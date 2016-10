sixx 12:25 bis 13:25 Dokumentation Cesar Millan: Auf den Hund gekommen Sophias Resozialisierung E 2013 16:9 HDTV Merken Die Hündin Sophia war die meiste Zeit ihres Lebens eingesperrt und hat weder gelernt anderen zu vertrauen noch wie man sich in einer Gruppe verhält. Wahrscheinlich ist sie auch geschlagen worden. Ihre Angst vor Menschen ist so groß, dass es praktisch unmöglich ist, für sie ein neues Zuhause zu finden. Cesar Millan, der Experte für schwere Fälle, nimmt die Herausforderung an, die richtige Führungspersönlichkeit zu finden, die Sophia helfen könnte, aus ihrem Schneckenhaus herauszukommen und das Leben zu leben, das jeder Hund verdient hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar Millan's Leader of the Pack