SAT.1 Gold 00:35 bis 01:10 Dokumentation F.B.I. - Dem Verbrechen auf der Spur Ein Killer zum Verlieben USA 1998 16:9 Merken Kalifornien, Mississippi, Louisiana, Florida - in diesen Bundesstaaten trieb ein Serienkiller sein Unwesen. Er suchte sich gezielt unsichere Frauen aus, war zuerst charmant und zuvorkommend, um ihr Herz zu gewinnen. Bald entpuppte er sich in der Beziehung jedoch als gewalttätig. Er tötete äußerst brutal und verschwand anschließend zügig. Das FBI und die örtlichen Polizeireviere setzten alles daran, den Killer schnellstmöglich zu fassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The FBI Files Altersempfehlung: ab 12

