SAT.1 Gold 14:30 bis 15:25 Krimiserie Kommissar Rex Der Voyeur D, A 1998 16:9 Dolby Digital Durch Zufall beobachtet der Voyeur Albin Mahler den Mord an einer Frau. Mahler kann das Geschehen fotografieren und versucht nun, den Mörder zu erpressen. Doch schon kurz darauf geschieht ein weiterer Mord. Während Kommissar Brandtner und Rex fieberhaft nach dem Täter suchen, gerät Albin Mahler zunehmend in Lebensgefahr. Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Robert Hoffmann (Herr Lorenz) Robert Meyer (Albin Mahler) Fritz Karl (Gustav Kuhn) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Hans Werner Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser, Bernhard Schärfl Kamera: Michi Riebl Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12