SAT.1 Gold 10:40 bis 11:25 Familiensaga Falcon Crest Pokerspiele USA 1987 Merken Maggie droht ihre Weinberge an Nicole zu verlieren. Doch Angela und Remick wissen das zu verhindern: Sie finden Details über Nicoles düstere Vergangenheit heraus, was sich Angela zunutze macht. Eric hat sich vom Zockerfieber infizieren lassen: Bei einer Pokerrunde setzt er sein letztes Geld und Ländereien ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Wyman (Angela Channing) David Selby (Richard Channing) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Ana Alicia (Melissa Agretti Cumson) Brett Cullen (Dan Fixx) Margaret Ladd (Emma Channing) John Callahan (Eric Stavros) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Reza S. Badiyi Drehbuch: Cynthia Darnell, Earl Hamner jr. Kamera: Ken Peach jr. Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 6