SWR 04:50 bis 05:40 Familienserie Katrin ist die Beste Eine Überraschung zuviel D 1997 Stereo Merken Professor Naumann ist pensioniert worden - keine leichte Umstellung für den vitalen Mann. Insgeheim plant er bereits einen beruflichen und privaten Neuanfang ... Die hochschwangere Katrin wartet sehnsüchtig auf Max, der noch in Hongkong arbeiten muss. Nicht nur der Job hält ihn dort fest, auch seine langjährige Mitarbeiterin und Geliebte Yin will ihn nicht fortlassen. Endlich ist der Tag seiner Rückkehr gekommen. Auf dem Weg zum Flughafen setzen bei Katrin die Wehen ein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michaela Merten (Katrin) Hans Schenker (Max Delbrück) Hans Korte (Professor Naumann) Cong Shan (Yin) Götz Behrendt (Robby) Ruth-Maria Kubitschek (Gisela Wörle) Miroslav Nemec (Ulf Haller) Originaltitel: Katrin ist die Beste Regie: Hermann Leitner Drehbuch: Barbara Piazza Kamera: Peter Ambach, Ernst Kubitza Musik: Arnold Fritzsch

