SWR 00:40 bis 01:05 Krimiserie Graf Yoster gibt sich die Ehre Hinter den Kulissen D, F 1968 SW Merken Mit gemischten Gefühlen reist Graf Yoster nach Rom: Einerseits freut er sich auf die Gala-Premiere des neuen Kriminaltheaters, andererseits fürchtet er die "Nachstellungen" der Schauspielerin Sandra Rondi, die in dem Stück die weibliche Hauptrolle spielt und wie ein Backfisch in den Grafen verliebt ist. Da Graf Yoster weiterhin unnahbar bleibt, heckt Sandra mit ihrer Freundin Anna d'Amelio einen Plan aus: Anna wird zum Schein entführt und Yoster so gezwungen, gemeinsam mit Sandra die "Entführte" zu suchen. In einem verlassenen Bootshaus entdecken die beiden Anna tot. Neben ihr liegt eine leere Ampulle, die Schlangengift enthielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lukas Ammann (Graf Yoster) Wolfgang Völz (Johann) Béatrice Romand (Charlie) Eva Kinsky (Anita) Joachim Wichmann (Prof. Alexander Alexandrowitsch Bjelkin) Gustl Bayrhammer (Xaver Weidinger) Harald Leipnitz (Kai Rossberg) Originaltitel: Graf Yoster gibt sich die Ehre Regie: Imo Moszkowicz Drehbuch: Gerhard Aberle Kamera: Karl Steinberger Musik: Peter Fischer

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 234 Min. The Dark Knight

Actionfilm

ProSieben 22:05 bis 01:10

Seit 169 Min. Dredd

SciFi-Film

RTL 23:05 bis 00:55

Seit 109 Min. Springreiten

Pferdesport

Eurosport 23:15 bis 01:30

Seit 99 Min.