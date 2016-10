SWR 16:30 bis 18:00 Show Auf zum Wasen - 171. Cannstatter Volksfest D 2016 2016-10-04 08:50 Stereo 16:9 HDTV Merken "Auf zum Wasen", heißt es in diesem Jahr zum 171. Mal. Mit dem Herbst beginnt in Stuttgart die Volksfestzeit. Ab dem 23. September ist der Cannstatter Wasen 17 Tage lang Treffpunkt und lädt zum Singen, Feiern und Schlemmen ein. Das SWR Fernsehen ist mit Michael Antwerpes und Sonja Faber-Schrecklein vor Ort. Bei ihrem Bummel über den Rummelplatz prüft Sonja Faber-Schrecklein die Stimmung in den großen Festzelten. Außerdem wird sie sich auf der vermeintlich größten Partymeile im Ländle nach leckeren Speisen und Getränken umschauen. Sie lässt es sich auch nicht nehmen, einige Fahrgeschäfte auf Herz und Nieren zu prüfen. Michael Antwerpes wirft auf seiner Erkundungstour einen Blick hinter die Kulissen des Volksfestes, zum Beispiel in die Wasenschule. Dass die Maß Bier auf dem Volksfest die Hauptrolle bei den Getränken spielt, ist unbestritten. Dass in Stuttgart auch Craft-Beer im Trend ist, darüber spricht er mit Gästen. Schwäbisches Kabarett präsentieren "Dui do ond de Sell" und für musikalische Unterhaltung sorgen "VOXXCLUB", "La Goassn" und Tobee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sonja Faber-Schrecklein, Michael Antwerpes Originaltitel: Auf zum Wasen - 171. Cannstatter Volksfest Regie: Thomas Münch