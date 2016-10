SWR 08:15 bis 08:45 Dokumentation Verliebt im Altersheim D 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Dass sie sich in ihrem Leben noch einmal verlieben würden, damit hätten sie beide nie gerechnet. Als Erika (72) und Heinz (86) Brucksch ins Altersheim zogen, waren sie sicher, ihren Lebensabend allein zu verbringen. Nun haben sie ausgerechnet dort ihr spätes Glück gefunden. "Ich bin Gott so dankbar, dass er Heinz für mich aufgehoben hat", sagt Erika Brucksch. Bevor sie ihn bei der Senioren-Schwimmgymnastik kennenlernte, lebte die Bremerin nach dem Tod ihres ersten Mannes vor zehn Jahren allein. "Sie ist jung, sie ist schön - ein tolles Mädchen eben", schwärmt Heinz Brucksch von seiner 72-jährigen Frau. Bevor er, selbst Witwer, Erika traf, fühlte er sich sehr einsam. Das Alleinsein bekam ihm gar nicht. "Hätte ich Erika nicht getroffen, ich wäre sicher nicht mehr am Leben." Im Seniorenstift waren die Reaktionen auf ihre späte Liebe nicht nur positiv. Es wurde getuschelt im Heim: "In dem Alter, muss das denn sein?" Auch die Heimleitung war anfangs skeptisch, ob die späte Liebe gut gehen und nicht zu viel Unruhe ins Haus bringen würde. Erika hat das zu schaffen gemacht. Doch Heinz war fest entschlossen. Er wollte seine Erika heiraten. Und sie wagten den Schritt, trotz hohen Alters und haben geheiratet. Die Autorinnen Regina Milde und Julia Geyer haben das immer noch verliebte Ehepaar im Altersheim kennengelernt - eine Liebe zwischen Romantik und Rollator. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verliebt im Altersheim