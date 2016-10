kabel eins 03:30 bis 05:05 Trickfilm Final Fantasy - Die Mächte in Dir USA, J 2001 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Im Jahr 2065 fallen Aliens auf die Erde ein, denn ihr Planet wurde zerstört. Sie sind Energiesauger und wollen die Erde von allem Leben ausrotten. Aki Ross ist eine junge Forscherin und nimmt den Kampf mit den sogenannten Phantomen auf In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Final Fantasy: The Spirits Within Regie: Hironobu Sakaguchi, Motonori Sakakibara Drehbuch: Al Reinert, Jeff Vintar Kamera: Motonori Sakakibara Musik: Elliot Goldenthal Altersempfehlung: ab 12

