kabel eins 02:00 bis 03:30 Actionfilm The Mechanik D, USA 2005 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Die Familie des Automechanikers Nick Cherenko wurde in einem russischen Dorf vom Drogenbaron Sasha Popov erschossen. Nick ist daraufhin illegal in die USA immigriert. Mehrere Jahre nach dem Vorfall bittet Mary Abramoff ihn, ihre Tochter aus den Fängen Popovs zu befreien. Nick nimmt den Auftrag an In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dolph Lundgren (Nikolai Cherenko) Ben Cross (William Burton) Ivan Petrushinov (Sasha) Olivia Lee (Julia) Raicho Vassilev (Achmed) Assen Blatechki (Yuri) Valeri Yordanov (Alexi) Originaltitel: The Mechanik Regie: Dolph Lundgren Drehbuch: Bryan Edward Hill Kamera: Ross W. Clarkson Musik: Elia Cmiral Altersempfehlung: ab 16

