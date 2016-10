kabel eins 00:05 bis 02:00 Dokusoap Mein Revier - Ordnungshüter räumen auf Die Urlaubschecker D 2011 16:9 HDTV Merken Aus den schönsten Wochen des Jahres wird nicht selten ein wahrer Albtraum. Ob hygienische Bedingungen, die Lage der Unterkunft oder die Qualität der Verpflegung: Die Zustände in Hotels und Clubanlagen sind oft nicht hinnehmbar. Doch was muss man in Kauf nehmen, und was nicht? An wen muss man sich wenden, wenn man Hilfe braucht? Nina Heinemann, Tourismusmanagerin und Hoteltesterin aus Leidenschaft, ist hier in ihrem Element und kämpft an vorderster Front ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Revier

