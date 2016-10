kabel eins 20:15 bis 22:15 Dokumentation Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur D 2016 2016-10-04 01:25 16:9 HDTV Merken Urlaub, das ist die schönste Zeit des Jahres, aber Achtung, überall droht Abzocke! Peter Giesel ist ab jetzt auch in Deutschland unterwegs. Werden hier Städtereisende und ausländische Touristen abgezockt?! Mit Hilfe seiner ausländischen "Lockvögel" entlarvt er Betrug, Nepp und Gaunereien, mit denen Urlaubern das Geld aus der Tasche gezogen wird. Der Reporter und seine Kollegen schlüpfen ganz bewusst in die Rolle argloser Urlauber und lassen sich auf vermeintliche Abzocker ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Giesel Originaltitel: Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur