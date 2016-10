kabel eins 16:05 bis 18:15 Show Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten "Volcanic Islands" auf Teneriffa D 2016 16:9 HDTV Merken Seit 20 Jahren lebt Familie Gückel auf Teneriffa. 2011 übernahmen sie das "Volcanic Islands" im Touristenort Golf del Sur. Das Restaurant ist ihr ganzer Stolz, aber in den Sommermonaten bleiben die Gäste aus und der Betrieb steht kurz vor dem finanziellen Aus. Schlimmer noch als die finanziellen Sorgen sind aber die ständigen Streitereien in der Familie. Um das Restaurant zu retten, muss Frank Rosin zunächst den Familienfrieden wieder herstellen. Seit 20 Jahren schon lebt Familie Gückel auf Teneriffa. Gelandet sind sie dort eher aus Zufall. Als Christel Gückel 1996 von einer gewonnenen Reise überrascht wird, zögern sie und ihr Mann Bernhard nicht lange und greifen zu. Einziger Haken: Um die Reise anzutreten, muss eine Timeshare-Ferienwohnung auf Teneriffa dazu gekauft werden. Sie schlossen ihr Restaurant in Sachsen und dann ging es auf die Insel! Vom Tellerwäscher bis zur Restaurantbesitzern schlugen sie sich durch und übernahmen 2011 das "Volcanic Islands" im Touristenort Golf del Sur. Das Restaurant ist ihr ganzer Stolz - und soll die Existenz der ganzen Familie sichern. Doch in den Sommermonaten bleiben die Gäste aus und der Betrieb steht kurz vor dem finanziellen Aus. Schlimmer noch als die finanziellen Sorgen sind aber die ständigen Streitereien in der Familie. Um das Restaurant zu retten, muss Frank Rosin zunächst den Familienfrieden wieder herstellen. Die Rettung des "Volcanic Islands" wird für den Sternekoch zu einer Zerreißprobe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten Altersempfehlung: ab 6