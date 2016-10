kabel eins 09:15 bis 11:10 Dokumentation Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur USA: Los Angeles, Las Vegas und Miami D 2016 16:9 HDTV Merken Auch in den USA lauern allerhand Touristenfallen: In Los Angeles erlebt Peter Giesel die schlimmste Stadtrundfahrt seines Lebens. In Las Vegas trifft Peter einen Trickdieb, der ihn in die Geheimnisse seiner Arbeit einweiht und ihn an Orte mitnimmt, die sonst kein Tourist zu sehen bekommt. Kurz nach der Landung in Miami erlebt Peter, wie hier mit Mietwagen abkassiert wird. Und auch beim Ausflug in die Everglades erlebt er eine herbe Enttäuschung ... Die USA sind immer eine Reise wert. Aber Achtung! In Los Angeles erlebt Peter Giesel die schlimmste Stadtrundfahrt seines Lebens. Alle Touristen wollen hier die Häuser der Stars sehen - wenn die Fahrer sie denn dorthin bringen. Auf dem Hollywood Boulevard lungern die sogenannten "Characters" herum - Imitatoren großer Musik- und Filmstars. Sie kassieren für dubiose Erinnerungsfotos mit allen Tricks, Peter muss seinen Kollegen sogar aus Handschellen freikaufen ... Danach geht es ins Spielerparadies, nach Las Vegas. Dort deckt Peter eine unverschämte Hotelgebühr auf, die jeden Urlauber pro Aufenthalt schnell hunderte Euro kosten kann. Pikant: Die deutschen Reiseveranstalter verschleiern diese horrenden Kosten oder weisen nicht darauf hin. Im Casino trifft Peter einen Trickdieb, der ihn in die Geheimnisse seiner Arbeit einweiht und ihn an Orte mitnimmt, die sonst kein Tourist zu sehen bekommt ... Bei der Landung in Miami sprengt der reservierte Mietwagen fast die Urlaubskasse, denn das Auto ist plötzlich mehr als doppelt so teuer wie zu Hause gebucht. Eine Masche, auf die täglich hunderte deutscher Touristen auch an den US-Flughäfen reinfallen. Beim Ausflug in die Sümpfe der Everglades in Florida erlebt Peter eine herbe Enttäuschung, und beim Lunch am Ocean Drive gehen die letzten Urlaubsdollars bei einem vermeintlichen Schnäppchen im Restaurant flöten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Giesel Originaltitel: Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur