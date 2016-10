kabel eins 08:20 bis 09:15 Krimiserie Navy CIS: L.A. Unter Beobachtung USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Keelen hat seine Informationen in einem Lagerhaus versteckt. Doch die Akten werden bei einer Explosion durch eine Fernzündung zerstört. Callen muss mit ansehen, wie alle Informationen über ihn verbrennen. Kensi konnte aber ein kleines Buch retten, in dem die Namen von Callens Pflegestellen stehen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) David Dayan Fisher (Trent Kort) Peter Cambor (Nate Getz) Barrett Foa (Eric Beale) LL Cool J (Sam Hanna) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Shane Brennan Drehbuch: Shane Brennan Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 12