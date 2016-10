Hessen 02:15 bis 03:15 Musik Roger Cicero singt Frank Sinatra D 2015 HDTV Live TV Merken Am 12. Dezember 2015 wäre Frank Sinatra 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass gab Roger Cicero ein fulminantes Swing-Konzert mit Big Band im Hamburger "Mehr! Theater am Großmarkt". Eine Stunde lang interpretierte Cicero, einer der besten Sänger Deutschlands, die größten Hits von Frank Sinatra, unterstützt von seinen Gästen Yvonne Catterfeld, Sasha und Xavier Naidoo. - Der Sänger und Musiker Roger Cicero starb am 24. März 2016. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Yvonne Catterfeld, Sasha, Xavier Naidoo Originaltitel: Roger Cicero singt Frank Sinatra Regie: Sven Häusler

