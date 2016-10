Hessen 00:15 bis 02:15 Show Nigth Of the Proms - Klassik trifft Pop D 2015 HDTV Live TV Merken Seit über fünfzig Jahren steht der Name "Beach Boys" für ein Lebensgefühl zwischen ewigem Sommer, Strand und immerwährender Jugend. Sie lieferten mit "Pet Sounds" ein revolutionäres Album ab, das nicht nur die Beatles und viele weitere Bands inspirierte, sondern ihnen 1999 auch den Grammy für das "Millennium Album" einbrachte. "Orchestral Manoeuvres in the Dark" gehören zum Feinsten, was die britische New-Wave Szene in England Anfang der achtziger Jahre hervorbrachte. Bereits 2006 waren sie beim Ensemble von "Night of the Proms" dabei und präsentierten ihre größten Hits wie "Sayling on the seven seas" oder "Maid of Orleans" erstmals auf einer deutschen Bühne live. Gerade ihre Synthie-Balladen erhalten durch das Sinfonieorchester eine geradezu bombastische Dimension. Maria Mena gelang bereits im Alter von 16 Jahren der Durchbruch, als sie das Lied "My Lullaby" über die Scheidung ihrer Eltern schrieb. In den folgenden Jahren wurde Maria Mena zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen in Skandinavien, unternahm große Konzertreisen durch Europa, trat bei Letterman in den USA auf und konnte zahlreiche Hitsingles landen, unter anderem "Just Hold Me" und "All This Time". Johannes Oerding bespielt seit drei Jahren auf einer Erfolgswelle die deutschen Hallen und Klubs. Er war mit Joe Cocker und den Scorpions auf Tour und liefert mit seinem dritten und aktuellen Album "Alles brennt" ein emotionales und sehr persönliches musikalisches Statement ab. Fernando Varela stammt aus Puerto Rico und entdeckte als Jugendlicher seine Liebe zum klassischen Gesang. Der Tenor wurde vom 16-fachen Grammy-Award-Gewinner und Produzenten David Foster auf Youtube entdeckt. Auftritte in 31 Ländern sorgten für Kooperationen mit den ganz großen Stars wie Barbra Streisand, Lionel Richie oder Neil Diamond. Fernando Varela ist der Klassiksolist der "Night of the Proms". Auch diesmal hat "Mister Music" John Miles sein unglaubliches Talent am Mikrofon, an der Gitarre und am Klavier unter Beweis gestellt. Seit mehr als dreißig Jahren steuert Miles mit "Music" nicht nur das musikalische Motto der Tournee bei, sondern setzt mit seinen Interpretationen von Rock- und Pop-Hits jährlich Highlights im Programm dieses multimedialen Gesamtkunstwerks. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Markus Othmer Gäste: Gäste: The Beach Boys, Johannes Oerding, John Miles, Maria Mena, Fernando Varela, OMD, Sinfonieorchester Il Novecento, Chor Scala Originaltitel: Night of the Proms