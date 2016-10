Hessen 18:30 bis 19:00 Reportage Der Biobauer D 2015 2016-10-05 04:30 Untertitel Live TV Merken Michael Oettermann kämpft täglich für die Zukunft seines Hofes. Er will mit exzellenter Ware, viel kreativer Eigenleistung und einem neuen Investor seine Existenz langfristig sichern. Keine leichte Aufgabe, denn mehrere Hundert Biobauern geben pro Jahr in Deutschland ihren Hof auf - und das, obwohl Bio boomt. Noch nie wurden so viele Biolebensmittel gekauft wie derzeit. Doch Billigimporte aus dem Ausland und die Förderung nachwachsender Rohstoffe sind für die Bauern existenzgefährdend, das bekommt auch Biobauer Oettermann immer mehr zu spüren. Aber erst einmal muss er zum Spaten greifen, Kuhhörner ausgraben, die über den Winter im Boden lagen - gefüllt mit Rindermist. Die Familie betreibt in Nordhessen einen Demeter-Hof - in einer Vielfalt, die selten ist: Kühe, Rinder, Schweine, Kartoffeln, Gemüse und Getreide - alles Bio. Ein Familienbetrieb mit über zwanzig Mitarbeitern, einer Hofkäserei, einer Bäckerei und einem Laden. Alles selbst vermarktet - auch über die wöchentliche Abokiste gehen die Waren direkt an die Kundschaft. Schon seit über dreißig Jahren machen die Oettermanns das so, drei Generationen leben inzwischen auf dem Hof. Doch das wirtschaftliche Überleben ist stets ein Kampf. Der trockene Sommer lässt auch in diesem Jahr schon früh das Winterfutter knapp werden, das Gemüse müssen sie mühsam bewässern. Und derzeit macht vor allem der steigende Pachtpreis für Ackerland dem Unternehmer Sorgen. Konventionelle Großbetriebe mit Biogasanlagen bieten jeden Preis, da kann der Biohof kaum noch mithalten. Jetzt plötzlich könnte es besser werden: Michael Oettermann verhandelt gerade mit einem Kasseler Unternehmer. Der würde gern in größerem Stil Land kaufen und langfristig an den Biobauern verpachten. Wenn das klappt, wären die Zukunftssorgen ein Stück kleiner. Filmautor Eckhard Braun hat den Biobauer Michael Oettermann über das Jahr - vom Pflanzen bis zum Ernten - begleitet, hat mit ihm Kälber auf die Welt gebracht und gehofft, dass sie gesund sind - und gespannt verfolgt, ob die Sorgen mit dem Land doch noch ein gutes Ende nehmen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hessen-Reporter Regie: Eckhard Braun