Hessen 14:20 bis 15:10 Serien Julia - eine ungewöhnliche Frau Folge: 7 A, D 2000 Untertitel Live TV Merken Die Meinungen über Carlos Opermann sind geteilt: Julia und Arthur halten ihn nach wie vor für einen zumindest undurchsichtigen Charakter. Enkelkind Elisabeth hat ihren Papa hingegen lange vermisst und lässt sich von Opermanns Charme ziemlich beeindrucken, wohingegen ihr älterer Bruder Wolfgang ebenso wie seine Großeltern misstrauisch bleiben. Familiendispute auch im Hause Sonnleitner: Hedwig hat in Felix Ebinger spätes Glück gefunden und will mit ihm eine aufwändige Hochzeitsreise genießen. Zu diesem Zweck lässt sie sich mehr als 100.000 Schilling von der Buchhalterin des Sägewerks auszahlen, das ihr zu zwei Dritteln und ihrem Sohn (und Geschäftsführer) zu einem Drittel gehört. Hans Sonnleitner ist darüber sehr verärgert und versucht - bestärkt von seiner Frau -, über den Weg eines psychiatrischen Gutachtens den Einfluss der Mutter auf die gemeinsame Firma zu verringern. Dieses Attest kommt von einem Jagdfreund Hans Sonnleitners und lautet auf vorübergehende Sachwalterschaft in finanziellen Angelegenheiten. Auf Anraten der Richterin Julia Laubach wählt Hedwig jedoch einen Sachwalter, mit dem ihr Sohn nicht recht glücklich ist. Unterdessen wird offenkundig, dass Carlos Opermann seine Kinder entführen und als deren Vormund von Argentinien aus den Jenbacherhof für einen hohen Millionenbetrag verkaufen will. Als Elisabeth und Wolfgang nicht zur Hochzeit von Hedwig Sonnleitner und Felix Ebinger kommen, schöpft Großmutter Julia einen furchtbaren Verdacht. Wird sie gemeinsam mit ihrem Mann Arthur den gemeinen Plan Opermanns noch rechtzeitig verhindern können? Im Mittelpunkt der Fernsehserie "Julia - Eine ungewöhnliche Frau" steht die charakterstarke Juristin Julia Laubach, die als Bezirksrichterin mit zahlreichen Konflikten konfrontiert wird, die oft auch ihr Privatleben berühren. In den Hauptrollen sind Christiane Hörbiger und Peter Bongartz zu sehen. Folge 7 der Fernsehserie "Julia - Eine ungewöhnliche Frau", die das rbb Fernsehen werktags um 13.30 Uhr sendet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Franz Buchrieser (Bürgermeister Reidinger) Michele Oliveri (Carlos Opermann) Monika Finotti (Heidi Mähr) Originaltitel: Julia - Eine ungewöhnliche Frau Regie: Walter Bannert Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Hanus Polak Musik: Mischa Krausz