Hessen 10:20 bis 11:25 Familienserie Familie Hesselbach: Die Erpressung D 1963 SW Live TV Merken Direktor Hesselbach ist nach einem erfolgreichen Messebesuch in bester Laune. Im Hause Hesselbach herrscht eitel Wonne, bis jene merkwürdige blonde Dame auftaucht. Sie erinnert den Herrn Direktor an einen Abend in der Bar, und zwar deutlicher, als ihm lieb sein kann; von dieser Begegnung während seines Messebesuches existieren nämlich bedenkliche Fotos. Die blonde Dame ist in Tränen aufgelöst. Sie sieht sich in höchster Gefahr, es sei denn, Vater Hesselbach könne rasch 50.000 Mark auftreiben für den Kerl, der sie heimlich tückisch erpresst. Schließlich müsste der Direktor ja auch daran interessiert sein, dass die kompromittierenden Fotos nicht in falsche Hände kommen. Vater Hesselbach fühlt sich daraufhin nicht recht wohl in seiner Haut. Er legt sich erst einmal ins Bett und dann einen gewissen Plan zurecht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolf Schmidt (Herr Hesselbach) Liesel Christ (Frau Hesselbach) Rosemarie Kirstein (Heidi Hesselbach) Dieter Henkel (Peter Hesselbach) Helga Neuner (Helga) Joachim Engel-Denis (Lindner) Lia Wöhr (Frau Siebenhals) Originaltitel: Familie Hesselbach Regie: Wolf Schmidt, Harald Schäfer Drehbuch: Wolf Schmidt Kamera: Werner Rosemann Musik: Willy Czernik