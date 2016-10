Kabel1 Doku 04:45 bis 05:25 Dokumentation Anthony Bourdain - Kulinarische Abenteuer New Mexico USA 2013 2016-10-03 13:10 16:9 HDTV Merken In New Mexico lebt die größte Latino-Gemeinde der USA, außerdem strömten in den 70er Jahren Hippies in den US-Bundesstaat. Indianer lebten seit jeher dort. Der kulturelle Mix brachte eine spannende Küche hervor, die spanische, mediterrane, mexikanische und Pueblo-Einflüsse vorzuweisen hat. Anthony Bourdain probiert sich durch die kulinarischen Genüsse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Bourdain (Himself - Host) Dan Flores (Himself) David Manzanares (Himself) Moderation: Anthony Bourdain Originaltitel: Anthony Bourdain: Parts Unknown Regie: Tom Vitale Drehbuch: Anthony Bourdain Musik: Michael Ruffino

