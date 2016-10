Super RTL 22:15 bis 23:10 Dokumentation Murder She Solved - Frauen auf Täterjagd Tödliche Fahrradtour CDN 2010 Stereo Merken Am hellichten Tag wird die junge und hübsche Ardeth Wood gewaltsam ermordet. Die Polizistin Jenny Edge und ihr Team müssen das beschauliche Ottawa vor dem Mörder beschützen, der auf den Fahrradwegen der Stadt schon nach einem neuen Opfer Ausschau hält. Die Polizei hat nur einen Hinweis: Der Mann trägt ein Adlertattoo auf der Haut... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Murder She Solved