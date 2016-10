Super RTL 16:45 bis 17:15 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Die Waffenfabrik USA 2009 Stereo HDTV Live TV Merken Den Jedi läuft die Zeit davon. Die Droidenfabrik ist immer noch nicht zerstört und es wächst die Gefahr, dass von dort Waffen an die Separatisten geliefert werden. Als die Jedi angreifen, reagiert Erzherzog Poggle mit einer neuen Superwaffe: einem Panzer. Für die Jedi wird es immer schwerer, ihren Plan erfolgreich abzuschließen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: Scott Murphy Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12