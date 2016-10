Super RTL 11:50 bis 13:15 Trickfilm Barbie - Modezauber in Paris USA 2010 2016-10-03 09:00 Stereo Live TV 20 40 60 80 100 Merken Barbie macht sich in ihrem neuesten Abenteuer auf nach Paris. Gerade erst wurde sie während der Dreharbeiten zu einem neuen Film gefeuert. Und das nur, weil sie Kritik geübt hat. Außerdem hat sich Ken von ihr getrennt. Das ist zu viel des Guten! Jetzt will Barbie mit ihrem Hund Sequin ausspannen. In Paris lebt ihre Tante Millie. Barbie freut sich gleich doppelt, denn Millie gehört eines der schönsten Modehäuser. Umso schlimmer die Nachricht, dass Millie ihr Geschäft schließen muss. Es soll einer Würstchenbude weichen. Was kann Barbie tun, um ihrer Tante zu helfen? Just in diesem Moment entdeckt Barbie in einem Kleiderschrank der Boutique drei Glitzerfeen. Es sind Schimmer, Glimmer und Schein. Diese stehen ihr mit Rat und Tat zur Seite, denn auch die Feen wollen das einzigartige Modegeschäft, ihr Zuhause, erhalten. Und schon wird ein Plan geschmiedet. Mit von der Partie ist die schüchterne Modedesignerin Alecia. Gemeinsam wird eine Kollektion entworfen, die umwerfend ist. Auf einer Modenschau begeistern die neuen Kleider die Welt. Und es scheint, als sei Millies Mode-Palast gerettet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Barbie: A Fashion Fairytale Regie: William Lau Drehbuch: Elise Allen Altersempfehlung: ab 6