Super RTL 10:20 bis 10:55 Trickserie Zig & Sharko - Meerjungfrauen frisst man nicht! Lecker Meerjungfrau! / Die große Dürre / Meerjungfrauen-Training F 2010-2013 Stereo HDTV 1. Geschichte: Während Marina mit ihrem Gesang alle Meeresbewohner betört, hat Hyäne Zig nur eines im Sinn: Meerjungfrau Marina soll endlich auf seinem Teller landen. Bei der Vorstellung an ein köstliches Marina-Filet läuft der gierigen Hyäne das Wasser im Munde zusammen und prompt springt Zig ins Meer, um sich Marina zu schnappen. Doch er kommt nicht weit. Hai Sharko versperrt der Hyäne mit seiner Flosse den Seeweg... 2. Geschichte: Zig hat sich einen gigantischen Laser gebastelt, der mit Sonnenstrahlen arbeitet. Dummerweise trocknet er bald schon mit seinem Apparat das Meer aus. Das hat Folgen... 3. Geschichte: Marina bekommt Besuch von drei Meerjungfrauen. Sharko gibt ihnen einen Selbstverteidigungskurs gegen die Gefahren, die auf der Insel lauern - also vor allem Zig! Originaltitel: Zig & Sharko Altersempfehlung: ab 6