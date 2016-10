TLC 04:20 bis 05:05 Dokumentation Verflucht - Übersinnlich und unerklärlich Das verwunschene Haus USA 2015 Merken Kurz nachdem Jennifer Patterson in ihr neues Domizil im ländlichen Indiana gezogen ist, erhält sie von einem fremden Mann die Warnung, dass sie nicht alleine im Haus sei. Die junge Frau glaubt weder an Geister, noch an paranormale Vorkommnisse, doch unheimliche Stimmen, die aus den Wänden kommen, und seltsame Gerüche, die durch die Räume ziehen, treiben ihr die Gänsehaut über den Rücken. Deshalb beginnt sich Jennifer zu fragen, ob der Vorbesitzer, der in diesem Haus gestorben war, als Wiedergänger sein Unwesen treibt. Als Jennifers Freund Shawn einige Zeit später zu ihr zieht, wird die Bedrohung durch das unsichtbare Wesen immer gefährlicher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Haunting

