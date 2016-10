TLC 00:45 bis 01:25 Dokumentation Verflucht - Übersinnlich und unerklärlich Es lauert in der Kammer USA 2015 Merken Nolan Lydolph war sein ganzes Leben lang mit Gespenstern konfrontiert. Doch nachdem der Teenager mit seinen Eltern von einer Geistertour in Branson, Missouri, zurückkehrt, kriechen unheimliche Schatten einer körperlosen Gestalt durch die dunklen Ecken ihres Farmhauses. Als die Schatten plötzlich gewalttätig werden und den Familienmitgliedern Verletzungen zufügen, rufen Nolan und seine Mutter Wesley Fox zur Hilfe. Er ist der Experte für paranormale Aktivitäten, der durch die Geistertour führte. Wesley und seine Frau Melissa, ein Medium, treffen auf einen gerissenen und berechnenden Dämon, der den jungen Nolan umbringen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Haunting