TLC 22:25 bis 22:55 Dokusoap Unsere kleine Großfamilie Fernseher oder Sofa? USA 2015 Amber und Trent haben es endlich geschafft, die Schlafzimmer ihrer fünf Kids fertig zu renovieren und können ihre Aufmerksamkeit jetzt dem Wohnzimmer widmen. Amber würde gerne neue Möbel kaufen, doch Trent plädiert für einen großen Fernseher - und wie fast immer findet der fünffache Familienvater einen ungewöhnlichen Kompromiss, der alle glücklich macht. Doch dann müssen sich die beiden um Sohn Jonah kümmern, der für sein Leben gern ins Highschool-Fußballteam aufgenommen werden würde. Wird der kleine Jonah auch nur den Hauch einer Chance haben, in dieses Team voll von hochgewachsenen Sportskanonen zu kommen? Originaltitel: 7 Little Johnstons