TLC 22:00 bis 22:25 Dokusoap Unsere kleine Großfamilie Die Hühner kommen! USA 2015 Merken Neben ihren leiblichen Kids Jonah und Elizabeth haben Trent und Amber drei weitere Kinder adoptiert. Nach und nach kamen Anna aus Sibirien, Alex aus Südkorea und Emma aus China zu der kleinwüchsigen Familie. Dann wurde ein Hund angeschafft, und jetzt sind die Johnstons bereit, weiter zu expandieren: Sie wollen Hühner kaufen! Als der Stall gebaut ist und die Hühnerschar schließlich ankommt, muss sich die Familie erst einmal an die gackernden Mitbewohner gewöhnen. Später in dieser Episode kommt Jonahs großer Moment: Der 15-Jährige darf zum ersten Mal ans Steuer, um seine jüngeren Geschwister zum Karatetraining zu fahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 7 Little Johnstons