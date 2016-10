TLC 20:15 bis 20:40 Dokusoap Couponing Extrem KT / Erin USA 2011 Merken Als Erins Schwester an einer Krebserkrankung stirbt, nimmt die fürsorgliche Frau sofort ihre Nichte bei sich auf und hat nun eine fünfköpfige Familie zu versorgen. Da der Platz im Haus knapp wird, will Erin drei neue Schlafzimmer anbauen, um allen Kindern einen eigenen Bereich zu schaffen. Das Geld für den Anbau spart die findige Mutter bei Lebensmitteln ein: Durch clever eingesetzte Gutscheine reduziert sie die Ausgaben um die Hälfte. Auch eine 21-jährige alleinerziehende Mutter aus Kansas ist knapp bei Kasse und geht deshalb auf große Gratiscoupon-Shoppingtour. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Couponing