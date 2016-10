TLC 14:40 bis 15:10 Dokusoap Die Chrisleys - So geht reich! Ein schrecklich perfekter Vater USA 2014 Merken In Folge 1 der turbulenten Reality-Serie lässt der Chrisley-Clan zum ersten Mal Kameraleute in ihre Luxusvilla in Roswell, Georgia, um Einblicke hinter die glamourösen Kulissen zu gewähren. Teenager-Sohn Chase ist völlig verrückt nach Mädchen und lässt keine Gelegenheit aus, dem schönen Geschlecht näher zu kommen. Doch als sich Todd Chrisleys Sprössling den Wünschen seines Vaters widersetzt und heimlich aus dem Haus schlecht, um zu einem Football-Spiel zu gehen, raucht es ordentlich im Kamin. Beim nächsten Mal wird sich der 17-Jährige gründlich überlegen, ob es sinnvoll ist, dem Familienoberhaupt nicht zu gehorchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chrisley Knows Best