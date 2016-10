SAT.1 Emotions 02:35 bis 03:15 Actionserie Dark Blue Reinheit USA 2009 16:9 HDTV Merken Der skrupellose High Society-Dealer Andre Howard erweist sich als schwieriger Fall für Carters Undercover-Einheit. Howards gute Verbindungen zu Politik, Polizei und Gerichtswesen helfen ihm dabei, Deans Scheinidentität in Frage zu stellen und auf diese Weise der Verhaftung zu entgehen. Carter will sich damit natürlich nicht abfinden und setzt Jaimie auf den Fall an, die schon bald einer heißen Spur folgt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dylan McDermott (Lt. Carter Shaw) Omari Hardwick (Ty Curtis) Nicki Aycox (Jaimie Allen) Logan Marshall-Green (Dean Bendis) Al Sapienza (Andre Howard) Luis Moncada (Tony 'T-Wall' Waller) Noah Bean (Scott Muller) Originaltitel: Dark Blue Regie: Jeffrey G. Hunt Drehbuch: Danny Cannon, Doug Jung, Doug Jung Kamera: Eagle Egilsson Musik: Graeme Revell, David E. Russo Altersempfehlung: ab 12

