SAT.1 Emotions 22:10 bis 23:40 Krimi Der Bulle von Tölz: Tod am Hahnenkamm D 1999

Missmutig begleitet Benno Berghammer seine Mutter Resi auf eine Reise in den Nobelskiort Kitzbühel, wo sich anlässlich des berühmten Hahnenkamm-Rennens jede Menge Prominente ein Stelldichein geben. Im Gegensatz zu ihrem Sohn findet Resi schnell Anschluss und freundet sich mit dem Hofrat a. D. Rudolf Matuschek an. Bennos Laune hebt sich erst, als er in einer Disco die amtierende Miss Austria Marina kennenlernt und mit ihr die Nacht durchtanzt ...

Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Doris Schretzmayer (Renate Patscheder) Miguel Herz-Kestranek (Graf Moritz von Ambach) August Schmölzer (Leo Rollinger) Edwin Noel (Heinrich Röber) Peter Faerber (Oberst Entstrasser) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Walter Bannert Drehbuch: Michael Lerchenberg, Franz Xaver Sengmüller Kamera: Hanus Polak Musik: Kristian Schultze