SAT.1 Emotions 18:05 bis 18:50 Krimiserie Blindspot Older Cutthroat Canyon USA 2015 16:9 HDTV Als in einer Galerie ein Bild gestohlen wird, das genauso aussieht wie eines von Janes Tattoos, beginnt Wellers Team in den Ausstellungsräumen zu ermitteln. Doch während der Tatortbegehung explodiert eine Bombe, Weller wird schwer verletzt und muss ins Krankenhaus. Seine Kollegen suchen nach weiteren Hinweisen auf den Täter, was sie zum Urheber des Bildes führt - der es eigentlich auf Jane abgesehen hat, wie sich herausstellt. Um ihre Kollegen zu schützen, taucht sie unter. Schauspieler: Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Jaimie Alexander (Jane Doe) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Marianne Jean-Baptiste (Bethany Mayfair) Originaltitel: Blindspot Regie: Marcos Siega Drehbuch: Brendan Gall Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 16