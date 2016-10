SAT.1 Emotions 14:00 bis 14:55 Krimiserie Crime Scene Riviera Cyrano F 2014 16:9 HDTV Merken Ein Handtaschenraub, ein Mord an einer reichen Frau und dubioser Straßenmusiker - für die Ermittler wird es knifflig: Charline Balestre wird in ihrer Wohnung erstochen, nachdem jemand ihre Handtasche geklaut hatte. Bernier schließt nicht aus, dass ihr Freund, der Straßenmusiker David, irgendwie in die Sache verwickelt ist, denn in seiner Wohnung fanden sich entsprechende Indizien. Die Spezialeinheit beginnt, in einem komplizierten Beziehungsgeflecht zu ermitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xavier Deluc (Martin Bernier) Franck Sémonin (Lucas Auriol) Manon Azem (Sara Cazanova) Chrystelle Labaude (Nadia Angeli) Vincent Primault (Marco) Tom Leeb (David Bréand) Anthony Decadi (Freddy Tardieux) Originaltitel: Section de recherches Regie: David Brel Musik: Guillaume de la Chapelle Altersempfehlung: ab 12