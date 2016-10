SAT.1 Emotions 12:35 bis 13:20 Actionserie Dark Blue Mittel zum Zweck USA 2009 2016-10-02 01:50 16:9 HDTV Merken Ty arbeitet verdeckt als Waffenkäufer, der angeblich im Auftrag der Drogenmafia einen Deal mit einem Gangster namens Boyd durchziehen soll. Um seine Frau Melissa an ihrem Geburtstag wenigstens kurz zu sehen, begeht Ty einen verhängnisvollen Fehler: Er fährt zu seiner Frau und bringt damit nicht nur die Ermittlungen, sondern auch Melissa und sich selbst in große Gefahr. Boyd beschließt, Ty gefangen zu nehmen, den Waffendeal vorzuverlegen, und Melissa töten zu lassen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dylan McDermott (Lt. Carter Shaw) Omari Hardwick (Ty Curtis) Nicki Aycox (Jaimie Allen) Logan Marshall-Green (Dean Bendis) Gregg Henry (Jimmy Boyd) Meta Golding (Melissa Curtis) Tyrees Allen (Captain Russell Maynard) Originaltitel: Dark Blue Regie: Danny Cannon Drehbuch: Danny Cannon, Doug Jung, Rick Eid Kamera: Eagle Egilsson Musik: Graeme Revell, David E. Russo Altersempfehlung: ab 12