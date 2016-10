SAT.1 Emotions 10:45 bis 11:05 Comedyserie Will & Grace Partner USA 2005 2016-10-02 00:00 Merken Margot, Wills Chefin, hat ein Dinner organisiert, bei dem sie den neuen Partner ihrer Anwaltskanzlei bekannt geben möchte. Will sorgt sich darüber, ob sein Entschluss, Vince auf die Party mitzunehmen, eventuell seine Karriere gefährden könnte - denn Vinces Stimmung ist seit seinem Rausschmiss bei der Polizei auf dem Nullpunkt. Doch Will hat Glück und wird Partner der Kanzlei. Rosario plagt indes eine Mandelentzündung. Karen ist sich aber sicher: Sie simuliert bloß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric McCormack (Will Truman) Debra Messing (Grace Elizabeth Adler) Sean Hayes (Jack McFarland) Megan Mullally (Karen Walker) Rachel Quaintance (Roz) Jamie Kaler (Gary) Buck Henry (Leonard) Originaltitel: Will & Grace Regie: James Burrows Drehbuch: David Kohan, Max Mutchnick, Alex Herschlag Kamera: Tony Askins Musik: Jonathan Wolff