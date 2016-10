SAT.1 Emotions 06:25 bis 06:50 Daily Soap Eine wie keine Folge: 183 D 2010 16:9 Merken Manu und Mark sind in Sicherheit! Aber als Manu erfährt, dass Mark Vater wird, platzt für sie der Traum von einer gemeinsamen Zukunft. Aber etwas anderes fordert die volle Aufmerksamkeit von Manu und Mark: Karin wurde entführt! Während sich die Freunde unendlich sorgen, sitzt Karin in der Falle. Die Sachsens rücken hier zu Leibe. Philip stellt Karin vor eine Wahl, von der ihr Leben abhängt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marie Zielcke (Manu Berlett) Arne Stephan (Mark Braun) Ivonne Schönherr (Alexandra Aden) Ron Holzschuh (Toni Montana) Mathias Kahler-Polagnoli (Carlo Pisani) Elisabeth Sutterlüty (Gina Pollodoro) Philipp Romann (Philip Sachs) Originaltitel: Eine wie keine Regie: Hans-Henning Borgelt Drehbuch: Michael Esser