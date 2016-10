Animal Planet 02:45 bis 03:35 Dokumentation Invasion der Tiere USA 2009 Merken Im "Sunshine State" Florida lässt es sich aushalten: Das feucht-warme Klima im Südosten der USA bietet ideale Lebensbedingungen - auch für Tierarten, die hier gar nicht vorkommen sollten. Afrikanische Riesenratten, Wildschweine oder Tigerpythons, die eigentlich in Südost-Asien zuhause sind: Tierische Invasoren breiten sich in Florida immer weiter aus, und das mit fatalen Folgen für heimische Arten und sensible Ökosysteme. Aber wie sind die exotischen Immigranten überhaupt eingewandert und welche Gefahren können sie mit sich bringen? Diese Dokumentation begleitet Biologen und Tierexperten bei ihrer Spurensuche im "Sunshine State". In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Killer Aliens

