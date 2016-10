Animal Planet 10:15 bis 11:00 Dokumentation Die Klapperschlangen-Jäger USA 2012 Merken Normalerweise jagen Eric Timaeus und sein Sohn Rick ihre Beute in der texanischen Wildnis, doch bei Notfällen sind die Jungs natürlich auch in der Zivilisation zur Stelle. Auf einer Pool-Party in Castroville herrscht helle Aufregung, als sich im Schwimmbecken plötzlich eine Klapperschlange windet. Eigentlich ein Routine-Job für die zwei Profis, doch beim Versuch das Tier einzufangen, stolpert Rick und stürzt ins Wasser. Wenn ihn das Reptil jetzt mit seinen Giftzähnen erwischt, könnte die Sache dramatisch enden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rattlesnake Republic