MDR 00:35 bis 01:35 Dokumentation Go Trabi go forever Die Dokumentation zum Kultfilm D 2015 2016-10-03 13:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Im Sommer 1990 fällt die erste Klappe zum Film "Go Trabi go". Die ostdeutsche Familie Struutz begibt sich auf die Fahrt in den Urlaub, und nicht wie sonst an den Balaton oder an die Ostsee, sondern nach Italien. Es ist das Jahr 1 nach der Wende. Die Grenzen sind gefallen, Familie Struutz steht die Welt offen. Weggefährte das Familienauto: der himmelblaue Trabant "Schorsch". Mit im Gepäck ist Goethes Italienreise. Die Reise führt zunächst zur West-Verwandtschaft in Bayern, dann über den Brenner an den Gardasee und weiter bis nach Rom und Neapel, dem Ziel der Reise. Die Ost-Familie wird damals von Wolfgang Stumph, Marie Gruber und Claudia Schmutzler, allesamt Ost-Darsteller, gespielt. Sie treffen auf Kollegen, die wiederum alle eine West-Vergangenheit haben. Somit treffen im Film und in der Wirklichkeit Ost und West aufeinander. Ein historischer Geniestreich der Macher. Nun steht Wolfgang Stumph alias Udo Struutz am Ausgangspunkt der damaligen Reise auf dem Hof in Bitterfeld-Greppin. Er begibt sich nach einem Vierteljahrhundert erneut auf eine Spurensuche zu den damaligen Drehorten, den ehemaligen Kollegen, den einstigen Protagonisten, den Kinobesuchern, den Fans. Mit dabei ein himmelblauer Trabant. Die Dokumentation spannt den Bogen vom Sommer 1990 bis heute. Inzwischen sind Ost und West über 25 Jahre vereint. Da lohnt ein Blick zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Go Trabi go forever

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 233 Min. The Dark Knight

Actionfilm

ProSieben 22:05 bis 01:10

Seit 168 Min. Dredd

SciFi-Film

RTL 23:05 bis 00:55

Seit 108 Min. Springreiten

Pferdesport

Eurosport 23:15 bis 01:30

Seit 98 Min.