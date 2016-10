MDR 22:00 bis 22:45 Show Lichter, Laser, Feuerwerk Dresden feiert die deutsche Einheit D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Dresdens Altstadt-Silhouette bietet am Vorabend des Nationalfeiertages die Kulisse für eine atemberaubende Inszenierung: Lichtkünstler zaubern auf die Mauern von Brühlscher Terrasse, Albertinum, Kunsthochschule, Frauenkirche und Ständehaus Bilder, Wortwolken und atemberaubende Effekte. Zehntausende Besucher werden die Show vom Dresdner Königsufer aus erleben. Sie und die TV-Zuschauer erwartet eine multimediale Inszenierung mit außergewöhnlicher Laserkunst, Musik und Feuerwerk. Eine Lichtshow, die Brücken bauen will, zwischen den Zuschauern, den Menschen in ganz Deutschland und hinüber in die Nacht zum 3. Oktober. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anja Koebel Originaltitel: Lichter, Laser, Feuerwerk