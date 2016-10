MDR 12:10 bis 13:30 Komödie Viechereien DDR 1977 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Alma Krause ist stolze Besitzerin eines reinrassigen französischen Bullys. Auch sonst pflegt und hegt sie etliche Zwei- und Vierbeiner in ihrer Wohnung, ganz so, wie man es von einer Tierarztwitwe erwartet. Ihr Neffe Heinz ist dagegen etwas aus der Art geschlagen. Nicht was die Liebe zu Tieren betrifft, das würde auch schlecht zu einem werdenden Tierarzt passen, aber für eine Kleintierpraxis, wie sie der selige Onkel betrieb, scheint er gar keine Ambitionen zu haben. Eine Zukunft als "Bazillenscheuche" im Kuhstall möchte ihm wiederum Tante Alma ersparen. Und sie ergreift ihre entsprechenden Maßnahmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Agnes Kraus (Alma Krause) Wolfgang Penz (Heinz Rascher) Fred Mahr (Dr. Otto Kröpelin) Fred Delmare (Krischan Hahnemann) Anne Wollner (Erna Hahnemann) Marta Raslová (Jana Novákova) Lubomír Kostelka (Pawel Novák) Originaltitel: Viechereien Regie: Otto Holub Drehbuch: Werner Bernhardy, Otto Holub Kamera: Siegfried Mogel Musik: Rudi Werion