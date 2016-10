MDR 08:40 bis 09:10 Dokumentation Unser Dorf hat Wochenende Diera-Zehren in Sachsen D Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Von Meißen flussabwärts bestimmen sie das Landschaftsbild an der Elbe, die Weingärten und Weinberge. Seit rund 800 Jahren wächst in der Gegend schon der Wein. Diera-Zehren ist eine Gemeinde mit insgesamt 21 Dörfern, acht davon rechtselbisch und 13 linkselbisch, wie es hier heißt. Die Weinbauern liegen mitten in der Lese, ob auf größeren Gütern oder in den kleinen privaten Weinbergen, wo die Rebstöcke meist großes Hobby und kleiner Nebenverdienst sind. Trotzdem fordert der Wein das ganze Jahr Aufmerksamkeit. Nichts wird so gefürchtet wie zu starker Frost oder Sommerhagel. Aber auch sonst ist die Gegend landwirtschaftlich geprägt. Die Agrar GbR Naundörfel bewirtschaftet rund 2000 Hektar mit Getreide, Mais, Raps, Kartoffeln und Rüben. Jetzt muss die neue Saat in den Boden, da sind die riesigen Maschinen ständig auf dem Acker. Die Böden sind ein schwieriges Kapitel, denn sie sind ein Flickenteppich aus Löß, Sand und Lehm, und zwar auf jedem Feld. Das verlangt den Landwirten einiges ab in der Feldbestellung. In Zadel steht die Grundschule der Gemeinde für die rechtselbischen Kinder, und dort ist am Samstag ein großer Tag. Zum ersten Mal können die Eltern das frisch modernisierte Schulhaus bewundern, und sie werden aus dem Staunen nicht herauskommen. Eine Familiengeschichte der besonderen Art erzählt der uralte Gasthof Jägerheim in Löbsal, die älteste Ausflugsgaststätte der Region. Und gleich nebenan liegt der Golkwald, das Spazierrevier für die Dörfler seit anderthalb Jahrhunderten. Der Wald hat seit wenigen Jahren einen neuen Besitzer, und der hat - man staune - eine eigene Försterin. Beide arbeiten daran, dass der Golkwald ein Wald der Zukunft bleibt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Unser Dorf hat Wochenende